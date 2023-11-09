Лепешкин Иван Логинович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепешкин Логин Козьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лепешкина (NN) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лепешкина (NN) Мария
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лепешкина (Лепешкина) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Лепешкина (NN) Мария