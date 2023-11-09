Лепешкин Иван Логинович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкин Иван Логинович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1839 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лепешкин Логин Козьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепешкина (NN) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепешкина (NN) Мария

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лепешкина (Лепешкина) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лепешкина (NN) Мария

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