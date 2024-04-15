Привалова Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Привалов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Привалов Лаврентий Ефимович
Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно