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Привалова Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Привалов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Привалов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Привалов Лаврентий Ефимович

Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Привалов Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привалов Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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