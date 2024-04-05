Osowiecki Władysław
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 32/1888
Дата рождения23.02.1888
Дата смерти01.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888
Trzcianka/Brańszczyk akt 32/1888
Бракосочетание
12.02.1912
Brańszczyk akt 12/1912
Рождение ребёнка
20.03.1913
Сын: Osowiecki Józef
Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela
Trzcianka/Brańszczyk akt 43/1913
Рождение ребёнка
20.12.1914
Сын: Osowiecki Jan
Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela
Trzcianka/Brańszczyk akt 163/1914
Рождение ребёнка
03.07.1917
Дочь: (Osowiecka) Anna
Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela
Trzcianka/Brańszczyk akt 89/1917
Смерть
01.05.1919
Trzcianka/Brańszczyk akt 55/1919