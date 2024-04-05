Osowiecki Władysław 23.02.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Osowiecki Władysław

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 32/1888

Дата рождения

23.02.1888

Дата смерти

01.05.1919

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

1913 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888

Отец: Osowiecki Kazimierz

Мать: Osowiecka (Wiśniewska) Rozalia

Trzcianka/Brańszczyk akt 32/1888
Бракосочетание
12.02.1912

Жена: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela

Brańszczyk akt 12/1912
Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Osowiecki Józef

Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela

Trzcianka/Brańszczyk akt 43/1913
Рождение ребёнка
20.12.1914

Сын: Osowiecki Jan

Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela

Trzcianka/Brańszczyk akt 163/1914
Рождение ребёнка
03.07.1917

Дочь: (Osowiecka) Anna

Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela

Trzcianka/Brańszczyk akt 89/1917
Смерть
01.05.1919
Trzcianka/Brańszczyk akt 55/1919

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