Федоров Виктор 11.04.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров Виктор

Место рождения

Муром, Владимирская область, Россия

Дата рождения

11.04.1938

Дата смерти

25.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1938

Отец: Федоров Василий

Мать: Фёдорова (Разнополова) Анастасия

Муром, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
05.11.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
11.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
20.08.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Муром
Смерть
25.03.2001
Муром, Владимирская область, Россия

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