Федоров Виктор
Место рожденияМуром, Владимирская область, Россия
Дата рождения11.04.1938
Дата смерти25.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1938
Отец: Федоров Василий
Муром, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
05.11.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
11.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
20.08.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Муром
Смерть
25.03.2001
Муром, Владимирская область, Россия