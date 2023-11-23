Исаева Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1958

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958

Отец: Исаев Дмитрий Николаевич

Мать: Павлова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.05.1980

Дочь: Исаева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Исаев Василий Дмитриевич

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