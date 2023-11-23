Исаева Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958
Отец: Исаев Дмитрий Николаевич
Мать: Павлова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.05.1980
Дочь: Исаева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Исаев Василий Дмитриевич