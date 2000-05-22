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Порошин Роман Олегович
Порошин Роман Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Порошин Олег Васильевич
1965 г.р.
Мать
Порошина Руфина Сагидулловна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2000
Отец:
Порошин Олег Васильевич
Мать:
Порошина Руфина Сагидулловна
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