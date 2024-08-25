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Никифорова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Матвей

Мать: Жена Матвея

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифоров Тимофей Куприянович

Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Никифоров Афанасий Куприянович

Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна

Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна

Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860

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