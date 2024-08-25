Никифорова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Матвей
Мать: Жена Матвея
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифоров Тимофей Куприянович
Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Сын: Никифоров Афанасий Куприянович
Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна
Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Никифорова) Параскева Куприяновна
Отец ребёнка: Никифоров Куприян Андреевич
Смерть
После 1860