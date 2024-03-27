Фахрибанят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахрибанят

Фахрибанят

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Худайбердин Няйм

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Худайбердин Анвар

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Рафек

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Азым

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Фатых

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Абдулла

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Зиннят

Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close