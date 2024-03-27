Фахрибанят
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Худайбердин Няйм
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Худайбердин Анвар
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Рафек
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Азым
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Фатых
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Абдулла
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Зиннят
Отец ребёнка: Курбангалиев Худайбирде
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно