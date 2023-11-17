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Хакимов Артур Ильсурович
Хакимов Артур Ильсурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Хакимов Ильсур
1962 г.р.
Мать
Хакимова Гузель Рауфовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1989
Отец:
Хакимов Ильсур
Мать:
Хакимова Гузель Рауфовна
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