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Семяшкин Иосиф Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1887

Дата смерти

30.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семяшкин Яков Иосифович

Мать ребёнка: Семяшкина Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семяшкин Петр Иосифович

Мать ребёнка: Семяшкина Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Семяшкин Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Семяшкина Варвара Ефимовна

Смерть
30.05.1971

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