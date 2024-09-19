Семяшкин Иосиф Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1887
Дата смерти30.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семяшкина Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семяшкина Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
25.07.1913
Сын: Семяшкин Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Семяшкина Варвара Ефимовна
Смерть
30.05.1971