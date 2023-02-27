Бортников Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Бортников Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бортникова) Настасья
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бортников Лаврентий
Мать ребёнка: (Бортникова) Настасья
Смерть
Неизвестно