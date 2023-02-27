Бортников Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортников Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Бортников Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бортникова) Настасья

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бортников Лаврентий

Мать ребёнка: (Бортникова) Настасья

Смерть
Неизвестно

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