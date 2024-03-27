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Нихтфинстер Абраам

Место рождения

г. Улан-Удэ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нихтфинстер Калин

Мать: Нихтфинстер Сарра

г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
30.12.1922

Дочь: Нихтфинстер Ревекка

Мать ребёнка: Нихтфинстер Лэя

Рождение ребёнка
21.11.1924

Дочь: Житненко Мария

Мать ребёнка: Нихтфинстер Лэя

Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Булдакова Мирра

Мать ребёнка: Нихтфинстер Лэя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нихтфинстер Лэя

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия
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