Нихтфинстер Абраам
Место рожденияг. Улан-Удэ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нихтфинстер Калин
Мать: Нихтфинстер Сарра
г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
30.12.1922
Дочь: Нихтфинстер Ревекка
Мать ребёнка: Нихтфинстер Лэя
Рождение ребёнка
21.11.1924
Дочь: Житненко Мария
Мать ребёнка: Нихтфинстер Лэя
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Булдакова Мирра
Мать ребёнка: Нихтфинстер Лэя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нихтфинстер Лэя
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия