Шкрибитько Марфа Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкрибитько Марфа Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкрибитько Аким Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шкрибитько Фёдор Акимович

Отец ребёнка: Шкрибитько Аким Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шкрибитько Александр Акимович

Отец ребёнка: Шкрибитько Аким Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно

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