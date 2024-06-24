Шкрибитько Марфа Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шкрибитько Фёдор Акимович
Отец ребёнка: Шкрибитько Аким Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шкрибитько Александр Акимович
Отец ребёнка: Шкрибитько Аким Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно