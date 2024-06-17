Бондарев Юрий Гурий Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Фекла Андреева
Рождение ребёнка
16.11.1895
Дочь: Бондарева Екатерина Юрьева Гурьянова
Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева
Рождение ребёнка
18.04.1901
Сын: Бондарев Александр Юрьев Гурьянов
Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева
Рождение ребёнка
20.06.1903
Сын: Бондарев Самсон Юриев Гурьянов
Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева
Рождение ребёнка
23.03.1907
Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева
Рождение ребёнка
23.12.1908
Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева
Смерть
Неизвестно