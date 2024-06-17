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Бондарев Юрий Гурий Максимов

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Максим Макариев

Мать: Бондарева (Волженина) Матрона Никифорова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Фекла Андреева

Рождение ребёнка
16.11.1895

Дочь: Бондарева Екатерина Юрьева Гурьянова

Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева

Рождение ребёнка
18.04.1901

Сын: Бондарев Александр Юрьев Гурьянов

Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева

Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Бондарев Самсон Юриев Гурьянов

Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева

Рождение ребёнка
23.03.1907

Сын: Бондарев Иван Гурьянов

Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева

Рождение ребёнка
23.12.1908

Сын: Бондарев Андрей Гурьянов

Мать ребёнка: Бондарева Фекла Андреева

Смерть
Неизвестно

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