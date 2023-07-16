Кондрахина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти25.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокачёва Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Кондрахин Илларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрахин Илларион
Рождение ребёнка
09.03.1929
Дочь: Гришина Антонина Илларионовна
Отец ребёнка: Кондрахин Илларион
Смерть
25.09.1991