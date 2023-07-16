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Кондрахина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

25.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Ефремочкин Иван Григорьевич

Мать: Ефремочкина Феона Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокачёва Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Кондрахин Илларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрахин Илларион

Рождение ребёнка
09.03.1929

Дочь: Гришина Антонина Илларионовна

Отец ребёнка: Кондрахин Илларион

Смерть
25.09.1991

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