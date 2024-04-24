Разин Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.05.1926
Дата смертиПосле 1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93978512/
Призыв на военную службу
09.11.1943 ст.
Москва, город федерального значения Москва
https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer3163307/
Смерть
После 1954