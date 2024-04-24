Разин Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазин Борис Михайлович

Разин Борис Михайлович

avatar

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.05.1926

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93978512/
Призыв на военную службу
09.11.1943 ст.
Москва, город федерального значения Москва
https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer3163307/
Смерть
После 1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.