Хисаметдин Мурадалиев №71-97
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1793
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Мурадали Илметов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Хабибзямал
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.08.1835
Мать ребёнка: Хабибзямал
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.03.1842
Мать ребёнка: Хабибзямал
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1853