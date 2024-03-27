Хисаметдин Мурадалиев №71-97 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисаметдин Мурадалиев №71-97

Хисаметдин Мурадалиев №71-97

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1793

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мурадали Илметов

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фахретдин Хисаметдин Улы

Мать ребёнка: Хабибзямал

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.08.1835

Сын: Хуснетдин Хисаметдин Улы

Мать ребёнка: Хабибзямал

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.03.1842

Сын: Шамсетдин Хисаметдинов

Мать ребёнка: Хабибзямал

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close