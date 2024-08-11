Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна

Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
?.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
09.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.