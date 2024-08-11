Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Василий Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно