Ермоленко Матрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ермоленко Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Ермоленко Григорий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ермоленко Потап Григорьевич
Отец ребёнка: Ермоленко Григорий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно