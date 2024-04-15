Ермоленко Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Матрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ермоленко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ермоленко Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермоленко Потап Григорьевич

Отец ребёнка: Ермоленко Григорий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Григорий Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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