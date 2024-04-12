Бастрыкин Емельян Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Бастрыкин Игнатий Михайлович
Мать: Бастрыкина Агафья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бастрыкин Игнатий Емельянович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1854) Федор Емельянович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно