Бастрыкин Емельян Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бастрыкин Игнатий Михайлович

Мать: Бастрыкина Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бастрыкин Игнатий Емельянович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1854) Федор Емельянович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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