Толкунова (Колянова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения12.12.1927
Дата смерти04.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1958
Сын: Толкунов Владимир Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1964
Сын: Толкунов Александр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2008