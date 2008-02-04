Толкунова (Колянова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова (Колянова) Екатерина

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Место рождения

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.12.1927

Дата смерти

04.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1958

Сын: Толкунов Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1964

Сын: Толкунов Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2008

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