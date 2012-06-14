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Гусева Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1913

Дата смерти

14.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913

Отец: Гусев Александр

Мать: Гусева (Куприянова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Лихачева) Валентина

Рождение ребёнка
06.11.1948

Дочь: Сергеева (Гусева) Елена

Мать ребёнка: Гусева (Лихачева) Валентина

Рождение ребёнка
26.09.1952

Дочь: Толмачева (Гусева) Надежда

Мать ребёнка: Гусева (Лихачева) Валентина

Смерть
14.06.2012

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