Гусева Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1913
Дата смерти14.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913
Отец: Гусев Александр
Мать: Гусева (Куприянова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1948
Дочь: Сергеева (Гусева) Елена
Мать ребёнка: Гусева (Лихачева) Валентина
Рождение ребёнка
26.09.1952
Дочь: Толмачева (Гусева) Надежда
Мать ребёнка: Гусева (Лихачева) Валентина
Смерть
14.06.2012