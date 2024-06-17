Костяков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1924
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924
Отец: Костяков Алексей Михайлович
Мать: Костякова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костякова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костякова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костякова Елизавета
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1995