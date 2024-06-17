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Костяков Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1924

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924

Отец: Костяков Алексей Михайлович

Мать: Костякова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костякова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костякова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костякова Елизавета

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1995

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