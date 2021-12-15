Потяркина (Новикова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Потяркин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Григорьевич
Шихириха, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1980
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область