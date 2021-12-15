Потяркина (Новикова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Новикова) Анна Петровна

Место рождения

Матвера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Потяркин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Григорьевич

Шихириха, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1980
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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