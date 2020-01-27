Кашин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.02.1961
Дата смерти27.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961
Бракосочетание
14.05.1983
Рождение ребёнка
25.10.1983
Сын: Кашин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна
Скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2020
Умер дома во сне.