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Кашин Александр Иванович

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Место рождения

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.02.1961

Дата смерти

27.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961

Отец: Кашин Иван Фёдорович

Мать: Кашина (Цибаева) Валентина Михайловна

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.05.1983

Жена: Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1983

Сын: Кашин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2020
Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Умер дома во сне.

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