Добрынина Анна Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Анна Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

05.06.1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: (Добрынина) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Добрынин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/18cee779-ba2c-419d-98d8-7217d1fd490c/157
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Добрынин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Добрынин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Добрынин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.

Дочь: (Добрынина) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0a1f543e-3e7b-40fa-a2bc-c3f6c5f9adf4/133
Рождение ребёнка
01.09.1847 ст.

Сын: Добрынин Гермоген Михайлович

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d84acd68-d932-4150-a30e-02c15182a3eb/137
Рождение ребёнка
24.10.1849 ст.

Сын: Добрынин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/051e467c-fa51-494c-a6e6-4a111b582ee3/134
Смерть
05.06.1863 ст.
Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
от горячки https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/87

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