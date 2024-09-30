Добрынина Анна Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смерти05.06.1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: (Добрынина) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Добрынин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/18cee779-ba2c-419d-98d8-7217d1fd490c/157
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Добрынин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Сын: Добрынин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.
Дочь: (Добрынина) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/0a1f543e-3e7b-40fa-a2bc-c3f6c5f9adf4/133
Рождение ребёнка
01.09.1847 ст.
Сын: Добрынин Гермоген Михайлович
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/d84acd68-d932-4150-a30e-02c15182a3eb/137
Рождение ребёнка
24.10.1849 ст.
Сын: Добрынин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Добрынин Михаил Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/051e467c-fa51-494c-a6e6-4a111b582ee3/134
Смерть
05.06.1863 ст.
от горячки https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/87