Протопопова Анисья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротопопова Анисья Афанасьева

Протопопова Анисья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1835

Сын: Протопопов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Протопопов Василий Иванович

Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.