Протопопова Анисья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1835
Сын: Протопопов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Протопопов Василий Иванович
Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно