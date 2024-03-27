(Хафизова) Кафия
Место рожденияд.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Хисматов Хафиз Хисматович
Мать: Хисматова Сабира
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вазыхов Мингарай
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость