(Хафизова) Кафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хафизова) Кафия

Место рождения

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Хисматов Хафиз Хисматович

Мать: Хисматова Сабира

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вазыхов Мингарай

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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