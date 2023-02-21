Шевякова (Захарова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова (Захарова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Булдаково

Дата рождения

1910

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Захаров Иван Ефимович

Мать: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
11.04.1928

Сын: Шевяков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
28.01.1930

Сын: Шевяков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
07.08.1932

Сын: Шевяков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
1935

Сын: Шевяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
20.07.1939

Сын: Шевяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
22.07.1941

Сын: Шевяков Борис Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
20.11.1948

Сын: Шевяков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Рождение ребёнка
14.05.1952

Сын: Шевяков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич

Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Иван Андреевич

Смерть
1982
Дрезна
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