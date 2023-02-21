Шевякова (Захарова) Екатерина Ивановна
Место рожденияБулдаково
Дата рождения1910
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.1928
Сын: Шевяков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
28.01.1930
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
07.08.1932
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шевяков Александр Иванович
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
20.07.1939
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
22.07.1941
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
20.11.1948
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Рождение ребёнка
14.05.1952
Сын: Шевяков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Шевяков Иван Андреевич
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Дрезна