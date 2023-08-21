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Юрин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 28.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.05.1978

Отец: Юрин Сергей Викторович

Мать: Юрина Надежда Михайловна

Бракосочетание
Вычислено 18.08.2001

Жена: Юрина Наталия Юрьевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.04.2004

Сын: Юрин Илья Александрович

Мать ребёнка: Юрина Наталия Юрьевна

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