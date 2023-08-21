Юрин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 28.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.05.1978
Отец: Юрин Сергей Викторович
Мать: Юрина Надежда Михайловна
Бракосочетание
Вычислено 18.08.2001
Жена: Юрина Наталия Юрьевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.04.2004
Мать ребёнка: Юрина Наталия Юрьевна