Демихов Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти03.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Демихов Емельян Васильевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Данилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: Демихова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Параскева Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демихов Алексей
Смерть
03.10.1954