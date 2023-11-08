Демихов Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демихов Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

03.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Демихов Емельян Васильевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Данилова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: Демихова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Параскева Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демихов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.10.1954
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