Сластенин Федор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластенин Федор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сластенин Герасим Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сластенин Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1807 ст.

Дочь: Сластенина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Вятское, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варзаносова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

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