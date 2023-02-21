Сластенин Федор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сластенин Герасим Степанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сластенин Никифор Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1807 ст.
Дочь: Сластенина Татьяна Федоровна
Вятское, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варзаносова Анастасия Федоровна