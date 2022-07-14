Терехов Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Илья Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехов Николай Алексеевич

Мать: Терехова (Тетерина) Валентина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.06.2013

Сын: Терехов Макар Ильич

Мать ребёнка: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.2016

Дочь: (Терехова) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
2017

Дочь: (Терехова) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
09.11.2022

Дочь: Терехова Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

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