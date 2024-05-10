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Дерюгин Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около ?.11.1805 ст.

Дата смерти

Между 1854 и 1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1805 ст.

Отец: Тимофей Степанов

Мать: Ксения Степанова

Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1820 и 1824

Жена: Дерюгина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Дерюгин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерюгина Татьяна Васильевна

Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1854 и 1855 ст.
Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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