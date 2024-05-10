Дерюгин Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1805 ст.
Дата смертиМежду 1854 и 1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1805 ст.
Отец: Тимофей Степанов
Мать: Ксения Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1820 и 1824
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Дерюгин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дерюгина Татьяна Васильевна
Смерть
Между 1854 и 1855 ст.