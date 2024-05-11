Крылов Геннадий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954
Отец: Крылов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Логиново, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности