Крылов Геннадий Анатольевич 27.01.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крылов Геннадий Анатольевич

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

27.01.1954

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954

Отец: Крылов Анатолий

Мать: Цветкова Александра Дмитриевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Логиново, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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