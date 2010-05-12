Цыпцына Эльвира Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1964
Дата смерти12.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1964
Рождение ребёнка
15.08.1994
Сын: Смолин Федор Александрович
Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Смолина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Смолина Варвара Александровна
Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.03.2001
Сын: Смолин Александр Александрович
Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович
Смерть
12.05.2010