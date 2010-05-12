Цыпцына Эльвира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпцына Эльвира Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1964

Дата смерти

12.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1964

Отец: Цыпцын Александр Иванович

Мать: Молодцова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1994

Сын: Смолин Федор Александрович

Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Смолина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Смолина Варвара Александровна

Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.03.2001

Сын: Смолин Александр Александрович

Отец ребёнка: Смолин Александр Александрович

Смерть
12.05.2010
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