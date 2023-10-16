Лоскутова Фёкла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Фёкла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Распопова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Пётр Николаевич Лоскутов

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Августа Николаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - вдова д. Борщевик Параскева Стефанова Доскутова
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Сын: Лоскутов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - их сын Пётр Николаевич Лоскутов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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