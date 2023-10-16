Лоскутова Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Распопова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Августа Николаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич
Воспреемник - вдова д. Борщевик Параскева Стефанова Доскутова
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Сын: Лоскутов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Григорьевич
Воспреемник - их сын Пётр Николаевич Лоскутов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно