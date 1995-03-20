Белугин Степан Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1931
Дата смерти20.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931
Отец: Белугин Карп Никифорович
Мать: Белугина Анна
Рождение ребёнка
16.10.1962 ст.
Дочь: Белугина Надежда Степановна
Мать ребёнка: Тимкина Зинаида Антоновна
Ярково, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1964
Дочь: Белугина Ирина Степановна
Мать ребёнка: Тимкина Зинаида Антоновна
Рождение ребёнка
07.03.1973
Сын: Белугин Сергей Степанович
Мать ребёнка: Тимкина Зинаида Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1995