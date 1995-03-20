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Белугин Степан Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1931

Дата смерти

20.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931

Отец: Белугин Карп Никифорович

Мать: Белугина Анна

Рождение ребёнка
16.10.1962 ст.

Дочь: Белугина Надежда Степановна

Мать ребёнка: Тимкина Зинаида Антоновна

Ярково, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1964

Дочь: Белугина Ирина Степановна

Мать ребёнка: Тимкина Зинаида Антоновна

Рождение ребёнка
07.03.1973

Сын: Белугин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Тимкина Зинаида Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимкина Зинаида Антоновна

Смерть
20.03.1995
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