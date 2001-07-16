Стахеев Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеев Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2001

Отец: Стахеев Александр Михайлович

Мать: Стахеева Елена Александровна

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