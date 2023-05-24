Игнатьев Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Николай Константинович
Мать ребёнка: Соловьёва Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Терентий Константинович
Мать ребёнка: Соловьёва Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Василий Константинович
Мать ребёнка: Соловьёва Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно