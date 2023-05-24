Игнатьев Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Николай Константинович

Мать ребёнка: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Терентий Константинович

Мать ребёнка: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Василий Константинович

Мать ребёнка: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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