Кулик (Куличенко) Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Трофим Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Кулик Иван

Мать: Кулик Аксинья Игнатьевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
12.04.1787

Дочь: Бурлаченко (Куличенко) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.11.1788

Дочь: Кулик (Куличенко) Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кулик (Куличенко) Кондрат Трофимович

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
Знаем о нем из исповедок
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кулик (Куличенко) Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Кулик Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
Знаем о ней из исповедок
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Кулик (Куличенко) Лукия Трофимовна

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.02.1800

Дочь: Кулик (Куличенко) Хотинья (Фотина) Трофимовна

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-Q?i=690&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Трофимович

Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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