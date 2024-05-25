Кулик (Куличенко) Трофим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Кулик Иван
Мать: Кулик Аксинья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
12.04.1787
Дочь: Бурлаченко (Куличенко) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.11.1788
Дочь: Кулик (Куличенко) Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кулик (Куличенко) Кондрат Трофимович
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
Знаем о нем из исповедок
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Кулик (Куличенко) Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Кулик Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
Знаем о ней из исповедок
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Кулик (Куличенко) Лукия Трофимовна
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
25.02.1800
Дочь: Кулик (Куличенко) Хотинья (Фотина) Трофимовна
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-Q?i=690&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Трофимович
Мать ребёнка: Кулик Елена Давыдовна
Смерть
Неизвестно