Пронькина (Дюкина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина (Дюкина) Татьяна Петровна

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Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.12.1929

Дата смерти

09.11.2022

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929

Отец: Дюкин Петр Владимирович

Мать: Дюкина Дарья (Дария) Семеновна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Родились две девочки близняшки Татьяна и Мария. Мария прожила совсем немного примерно месяц и умерла.
Бракосочетание
22.11.1951

Муж: Пронькин Иван Михайлович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронькин Иван Михайлович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.11.2022
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