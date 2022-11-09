Пронькина (Дюкина) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1929
Дата смерти09.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929
Родились две девочки близняшки Татьяна и Мария. Мария прожила совсем немного примерно месяц и умерла.
Бракосочетание
22.11.1951
Рождение ребёнка
03.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронькин Иван Михайлович
Смерть
09.11.2022