Ломакина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ломакин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ломакин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1941
Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ломакина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ломакина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно