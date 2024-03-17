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Ломакина Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ломакин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ломакин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1941

Сын: Ломакин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ломакина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ломакина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ломакин Василий Петрович

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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