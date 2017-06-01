Кучерявый Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявый Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1950

Дата смерти

01.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монтажник по вентиляционным системам
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
05.06.1976

Дочь: (Кучерявая) Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
08.08.1977

Дочь: (Кучерявая) Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
18.04.1979

Дочь: (Кучерявая) Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна

Смерть
01.06.2017

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