Кучерявый Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1950
Дата смерти01.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монтажник по вентиляционным системам
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1976
Дочь: (Кучерявая) Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
08.08.1977
Дочь: (Кучерявая) Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1979
Дочь: (Кучерявая) Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна
Смерть
01.06.2017