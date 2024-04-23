Зверев Иов Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1918
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Зверев Пётр Яковлевич
Мать: Зверева Таисья Федоровна
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова (Зверева) Анна Иовлевна
Мать ребёнка: Зверев Пелагея Из Кондрашино
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зверев Иван Иович
Мать ребёнка: Зверев Пелагея Из Кондрашино
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Зверев Михаил Иович
Мать ребёнка: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна
Мать ребёнка: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Пономарев (Зверева) Прасковья Иовлевна
Мать ребёнка: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
30.03.1912
Сын: Зверев Макар Иович
Мать ребёнка: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно