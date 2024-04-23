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Зверев Иов Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Зверев Пётр Яковлевич

Мать: Зверева Таисья Федоровна

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова (Зверева) Анна Иовлевна

Мать ребёнка: Зверев Пелагея Из Кондрашино

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверев Пелагея Из Кондрашино

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зверев Иван Иович

Мать ребёнка: Зверев Пелагея Из Кондрашино

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Зверев Михаил Иович

Мать ребёнка: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна

Мать ребёнка: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Пономарев (Зверева) Прасковья Иовлевна

Мать ребёнка: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Зверев Макар Иович

Мать ребёнка: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно

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