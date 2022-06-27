Пузанова Любовь Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Любовь Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Владимир Борисович

Рождение ребёнка
04.12.1979

Сын: Пузанов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Пузанов Владимир Борисович

Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.1983

Сын: Пузанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Пузанов Владимир Борисович

Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край

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