Пузанова Любовь Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1979
Сын: Пузанов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Пузанов Владимир Борисович
Рождение ребёнка
02.11.1983
Сын: Пузанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Пузанов Владимир Борисович