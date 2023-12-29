Лебедев Демьян Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Демьян Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Терентий

Мать: Лебедева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базан (Лебедева) Зинаида Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Адам Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Федор Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Борис Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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