Герасимов Александр Езекеевич (Иезекилевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Александр Езекеевич (Иезекилевич)

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)

Мать: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник
31.10.1904 ст.
Сыворотное, Вознесенская волость, Никольский уезд
Восприемник у Зайцева Михаила Петрова
Бракосочетание
01.06.1918 ст.

Жена: Герасимова Павла Стефанова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1920

Сын: Герасимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Павла Стефанова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
Около 1920
Призван на Гражданскую войну
Смерть
Неизвестно
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