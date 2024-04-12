Герасимов Александр Езекеевич (Иезекилевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Восприемник
31.10.1904 ст.
Сыворотное, Вознесенская волость, Никольский уезд
Восприемник у Зайцева Михаила Петрова
Бракосочетание
01.06.1918 ст.
Рождение ребёнка
22.09.1920
Сын: Герасимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Павла Стефанова
Военная служба
Около 1920
Призван на Гражданскую войну
Смерть
Неизвестно