Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ШМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Ирина

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Герасим

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ткачев Устин

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ткачев Филипп

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ткачев Симион

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ткачев Василиса

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ткачев Назар

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ткачев Севастьян

Отец ребёнка: Ткачев Герасим

Смерть
Неизвестно

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