Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Ирина
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачев Герасим
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ткачев Устин
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ткачев Филипп
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ткачев Симион
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ткачев Василиса
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ткачев Назар
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ткачев Севастьян
Отец ребёнка: Ткачев Герасим
Смерть
Неизвестно