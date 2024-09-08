Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1837
Сын: Ветров Егор Егоров
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акилина Егорова
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никита Егоров
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Праскева Егорова
Отец ребёнка: Ветров Егор Александров