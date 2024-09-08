Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1833 и 1837 г.р.
1838 г.р.
Около 1841 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1837

Сын: Ветров Егор Егоров

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акилина Егорова

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никита Егоров

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Праскева Егорова

Отец ребёнка: Ветров Егор Александров

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